Israël aurait participé au sauvetage du navigateur américain en Iran

De nouveaux éléments émergent sur l’opération de sauvetage d’un navigateur américain dont l’avion s’était écrasé en Iran, suggérant une implication israélienne. Selon la chaîne américaine Fox News, Israël aurait fourni des renseignements aux États-Unis pendant l’opération et contribué à limiter les frappes iraniennes dans la zone afin de faciliter l’extraction.

D’après ces informations, des responsables israéliens auraient partagé des données en temps réel avec Washington, tandis que Tsahal aurait participé à la stabilisation de la situation sécuritaire locale pendant cette mission de 36 heures menée en territoire iranien. Cette coordination aurait permis aux forces américaines de mener à bien une opération particulièrement sensible en profondeur derrière les lignes ennemies.

Plus tôt dans la journée, le président américain Donald Trump a confirmé le succès de cette mission, qualifiée d’"une des opérations de recherche et de sauvetage les plus audacieuses de l’histoire américaine". Dans un message publié sur Truth Social, il a indiqué que le navigateur, blessé, avait été retrouvé "sain et sauf" après avoir été traqué pendant plusieurs heures dans les montagnes iraniennes.

Donald Trump a précisé que des dizaines d’appareils avaient été mobilisés pour l’opération, tout en révélant qu’un premier pilote avait déjà été secouru la veille, une information initialement tenue secrète pour ne pas compromettre la seconde extraction. Ces deux opérations distinctes, menées en un laps de temps réduit en territoire hostile, marquent selon Washington un succès opérationnel majeur.