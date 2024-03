Israël, cinquième pays le plus heureux du monde malgré la guerre

Israël est le cinquième pays le plus heureux du monde malgré les massacres du 7 octobre et la guerre à Gaza, selon le nouveau rapport du "World Happiness Report" 2024, un classement qui établit le niveau de bonheur des habitants de 143 pays, publié lundi. Cette année, Israël a obtenu la cinquième place sur les 143 pays classés, et perd seulement une place par rapport à l'an dernier.

Edi Israel/FLASH90

Le "World Happiness Report" établit ce classement en fonction de plusieurs critères dont le PIB, l'espérance de vie en bonne santé, et le niveau de solidarité. La Finlande caracole en tête du classement, suivi du Danemark, de l'Islande et de la Suède. La France n'arrive qu'à la 27e position, derrière le Mexique (25e), les Etats-Unis (23e), le Royaume-Uni (20e) ou encore la Belgique (16e). Parmi les autres classements notables de l'enquête, on peut citer l'Iran (100e sur 143), l'"État de Palestine" (103e), la Jordanie (125e), l'Égypte (127e), le Yémen (133e), le Liban (142e) et l'Afghanistan (dernière).