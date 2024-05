Israël déclare à un responsable de l'UE que la reconnaissance d'un État palestinien équivaut à "l'abandon des otages"

Le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, a déclaré au commissaire de l'Union européenne que la reconnaissance d'un État palestinien équivaut à « l'abandon des otages ».

« L'Espagne, la Norvège et l'Irlande ont choisi de coopérer avec les terroristes de la Nukhba et de nourrir le monstre du terrorisme », a déclaré M. Katz au diplomate hongrois Olivér Várhelyi, en faisant référence aux terroristes du Hamas. "Várhelyi déclare qu'il ne soutiendra jamais un cessez-le-feu à Gaza qui n'inclurait pas la libération inconditionnelle des otages, et que le Hamas ne doit pas rester à Gaza. Si le Hamas échappe au châtiment", dit Várhelyi, "le 7 octobre pourrait se produire n'importe où, pour n'importe qui." Il affirme qu'il travaillera avec Israël pour étendre les sanctions de l'UE contre les projets de missiles, de drones et d'armes nucléaires de l'Iran. Les deux diplomates ont rencontré également les familles de Gadi Moshe Mozes, 79 ans, du kibboutz Nir Oz, et de Guy Gilboa-Dalal, 22 ans, enlevé à la rave Supernova.