Israël dénonce le blocage de ses pavillons au salon Eurosatory 2026

Nouvel épisode de tension entre Paris et Jérusalem à l’occasion du salon international Eurosatory 2026. Le ministère israélien de la Défense a accusé les organisateurs de l’exposition d’avoir fait barricader, durant la nuit, les pavillons des industriels israéliens présents au salon, malgré le respect des conditions imposées par les autorités françaises.

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Organisé du 15 au 19 juin au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte sous le thème « Innovation et coopération : préparer la défense de demain », Eurosatory est considéré comme l’un des plus grands rendez-vous mondiaux de l’industrie de défense et de sécurité.

Selon le ministère israélien de la Défense, les entreprises concernées avaient pourtant accepté les exigences formulées par le gouvernement français et ne présentaient que des systèmes défensifs.

Dans un communiqué, Jérusalem a dénoncé « une mesure cynique, discriminatoire et sans surprise », accusant la France de chercher à exclure les technologies israéliennes d’un événement international majeur.

Les autorités israéliennes estiment que cette décision est davantage politique que technique et s’inscrit dans un contexte de relations tendues entre les deux pays sur les questions de défense et de sécurité.

Le ministère souligne que les capacités israéliennes sont « éprouvées quotidiennement au Moyen-Orient » et affirme que leur exclusion ne remettra pas en cause la position d’Israël sur les marchés internationaux.

« Le ministère israélien de la Défense continuera à porter les exportations de défense israéliennes vers de nouveaux sommets mondiaux, malgré les efforts français visant à dissimuler au monde la supériorité technologique israélienne », conclut le communiqué.

Cette polémique intervient dans un contexte diplomatique déjà sensible et risque d’alimenter davantage les tensions entre Paris et Jérusalem autour de la place de l’industrie de défense israélienne sur la scène internationale.