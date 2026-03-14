Israël dépose sa défense écrite devant la CIJ et rejette les accusations de l’Afrique du Sud

Israël a annoncé avoir déposé devant la Cour internationale de justice (CIJ) sa défense écrite dans l’affaire intentée par l’Afrique du Sud, rejetant fermement les accusations de "génocide" liées à la guerre à Gaza. Les autorités israéliennes dénoncent des allégations « fabriquées et politisées » et accusent Pretoria de présenter une version déformée de la réalité.

Dans ce document transmis à la juridiction internationale, Israël affirme que l’Afrique du Sud tente d’inverser les faits en avançant un récit « faux et biaisé » du conflit. Selon Jérusalem, la procédure engagée devant la CIJ constitue une "instrumentalisation du droit international" à des "fins politiques et de propagande".

Le gouvernement israélien rappelle que l’État hébreu fait face depuis sa création à des menaces répétées d’anéantissement de la part d’organisations terroristes, notamment le Hamas, le Hezbollah, les Houthis et l’Iran. Israël souligne que la charte du Hamas appelle explicitement à la destruction de l’État d’Israël et que le mouvement terroriste islamiste, soutenu par l’axe iranien, poursuit cet objectif.

Israël affirme également que l’offensive militaire menée à Gaza a été déclenchée après l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, décrite comme une invasion meurtrière visant des civils israéliens. Selon les autorités israéliennes, l’armée agit dans le cadre de son droit à la légitime défense afin de protéger sa population.

Dans sa défense écrite, Israël soutient que ses opérations militaires visent le Hamas et ses infrastructures, et non la population civile de Gaza. L’État hébreu affirme avoir pris des mesures pour limiter les pertes civiles et accuse le Hamas d’utiliser la population comme bouclier humain.

Israël estime enfin que la CIJ n’est pas compétente pour examiner cette affaire et demande le rejet total des accusations. Selon Jérusalem, une décision contraire risquerait d’affaiblir le droit des États à se défendre face à des organisations terroristes opérant depuis des zones civiles.