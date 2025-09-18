"Israël détruit totalement son image et sa crédibilité dans l’opinion publique mondiale" (Emmanuel Macron)

Articles recommandés -

Le président français Emmanuel Macron a justifié jeudi, dans une interview accordée à la chaîne israélienne 12, sa décision de reconnaître un État palestinien. Selon lui, cette reconnaissance est « la meilleure manière d’isoler le Hamas », qu’il accuse de vouloir détruire Israël et de s’opposer à toute solution à deux États.

Macron a expliqué que sa démarche vise à distinguer la cause légitime du peuple palestinien de celle du Hamas : « Reconnaître un État palestinien, c'est dire que ce que subit le peuple palestinien n’a rien à voir avec le Hamas ». L’annonce officielle de cette reconnaissance interviendra lundi à l’Assemblée générale de l’ONU, qui a déjà validé à une large majorité un plan excluant le Hamas de toute gouvernance future à Gaza.

Le chef de l’État français a insisté sur l’urgence de cette décision, citant les menaces d’annexion de la Judée-Samarie : « C’était la dernière occasion avant que la solution à deux États ne devienne impossible ». Il a par ailleurs reconnu avoir proposé de se rendre en Israël pour expliquer sa position, une visite finalement refusée par les autorités israéliennes.

S’il affirme vouloir continuer à « travailler » avec Benjamin Netanyahou, qu’il dit « respecter », Macron a vivement critiqué l’offensive israélienne à Gaza : « Israël détruit totalement son image et sa crédibilité » dans l’opinion publique mondiale, a-t-il dénoncé. Selon lui, les opérations menées à Gaza sont « contreproductives » et constituent « un échec ».

Le président français a également mis en garde contre la poursuite de l’escalade militaire, qualifiant la nouvelle phase de l’offensive d’« énorme erreur ». Il a laissé entendre que des sanctions économiques contre Israël pourraient être envisagées si la situation perdurait.

Enfin, interrogé sur les appels à boycotter l’Eurovision en raison de la participation d’Israël, Emmanuel Macron s’est dit « opposé au boycott » de manière générale.