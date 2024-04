"Israël doit faire plus pour protéger les travailleurs humanitaires à Gaza" (Antony Blinken)

Lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, à Paris, le secrétaire d'État américain présent à Paris Antony Blinken a déploré "le nombre record de travailleurs humanitaires qui ont été tués dans ce conflit particulier".

"Ils doivent être protégés", a déclaré M. Blinken après l'attaque israélienne meurtrière contre un convoi de la World Central Kitchen, au cours de laquelle sept travailleurs humanitaires ont été tués. "Nous ne devrions pas nous retrouver dans une situation où des personnes qui essaient simplement d'aider leurs semblables courent elles mêmes un grave danger", a-t-il affirmé. M. Blinken a indiqué que les États-Unis ont directement exhorté Israël à lancer "une enquête rapide, approfondie et impartiale pour comprendre exactement ce qui s'est passé". "Les Israéliens doivent faire davantage pour protéger les vies civiles innocentes, qu'il s'agisse de Palestiniens ou de travailleurs humanitaires étrangers", a-t-il ajouté.

Selon M. Blinken, les États-Unis et la France "s'accordent sur la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu le plus rapide possible, afin de permettre la libération des otages et l'augmentation et le maintien de l'aide humanitaire". Si M. Blinken a salué les "mesures importantes" prises par Israël en matière d'aide humanitaire, notamment l'ouverture du point de passage de Kerem Shalom, l'autorisation d'acheminer de la farine par le poste d'Ashdod, et la facilitation du corridor maritime depuis Chypre, il a aussi admis que c'était "insuffisant": "Ce n'est pas suffisant pour les habitants de Gaza pris dans un feu croisé créé par le Hamas", a-t-il ajouté.

M. Séjourné, de son côté, a condamné fermement les frappes à Gaza. Il a également demandé que tous les otages soient libérés immédiatement et sans conditions, que tous les civils soient protégés et qu'une aide humanitaire massive soit acheminée. Répondant à une question sur les frappes israéliennes présumées contre des officiers iraniens en Syrie, M. Blinken a déclaré que les États-Unis tentent d'empêcher une escalade et qu'ils "essaient d'établir les faits". Il a également défendu la poursuite des livraisons d'armes à Israël, affirmant qu'elles servent à la défense, à la dissuasion et au réapprovisionnement contre des menaces autres que le Hamas, notamment le Hezbollah et l'Iran.

Chaim Goldberg / Flash90

Plus tôt ce mardi, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a demandé aux responsables d'informer les organisations internationales et les partenaires sur les frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Cette instruction intervient après que M. Gallant a tenu une réunion d'évaluation avec le chef d'état-major de Tsahal, le général Herzi Halevi, et d'autres hauts responsables militaires sur l'incident, selon le bureau du ministre. "Yoav Gallant a fait référence à la nature tragique de l'incident et a souligné l'importance de mener une enquête approfondie et professionnelle, qui sera suivie par la mise en œuvre des leçons apprises", selon un communiqué du ministère de la Défense. Le communiqué ajoute que M. Gallant "a souligné le travail important entrepris par les organisations d'aide internationale, ainsi que l'engagement d'Israël à travailler en étroite collaboration avec les pays et organisations partenaires et à faciliter la distribution de l'aide humanitaire".