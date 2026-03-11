Israël envisagerait l’installation d’une base stratégique au Somaliland face aux Houthis

Alors que la guerre contre l’Iran se poursuit, Israël préparerait discrètement une nouvelle implantation stratégique à l’entrée de la mer Rouge afin de renforcer sa lutte contre l’un des derniers alliés actifs de Téhéran dans la région : les Houthis du Yémen. Selon des informations rapportées par Bloomberg, l’État hébreu étudierait la possibilité d’établir une présence sécuritaire – potentiellement une base militaire – au Somaliland, territoire séparatiste situé sur le golfe d’Aden.

Le projet s’inscrit dans la foulée de la décision du gouvernement de Benjamin Netanyahou de reconnaître officiellement le Somaliland en décembre dernier. Cette reconnaissance diplomatique a offert à Israël sa première présence officielle sur la côte africaine située en face du Yémen.

Selon Khadar Hussein Abdi, ministre de la présidence du Somaliland, les deux parties envisagent désormais un partenariat stratégique en matière de sécurité. « Nous aurons une relation stratégique qui englobe de nombreux aspects », a-t-il déclaré à Bloomberg depuis son bureau à Hargeisa, la capitale du territoire. « Nous n’avons pas encore discuté de la création d’une base militaire, mais cette possibilité pourrait être analysée à un moment donné. »

D’après plusieurs responsables du Somaliland cités anonymement, cette coopération permettrait à Israël de collecter des renseignements et éventuellement de mener des opérations contre les Houthis. Le groupe terroriste rebelle yéménite, soutenu par l’Iran, a multiplié ces dernières années les attaques contre Israël à l’aide de missiles et de drones à longue portée.

Les Houthis ont également perturbé à plusieurs reprises le trafic maritime en mer Rouge, l’une des voies commerciales les plus importantes au monde pour le transport d’hydrocarbures et de marchandises.

Une éventuelle présence israélienne dans cette zone hautement stratégique pourrait donc renforcer la capacité de surveillance et de frappe d’Israël contre les forces pro-iraniennes opérant dans la région, tout en suscitant de nouvelles tensions diplomatiques au Moyen-Orient et dans la Corne de l’Afrique.