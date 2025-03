Israël envoie une mission de secours en Thaïlande suite au séisme dévastateur

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a chargé le directeur du Conseil national de sécurité d'organiser l'envoi d'une équipe d'experts pour venir en aide à la Thaïlande suite au tremblement de terre qui a frappé la région, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense. La délégation s'envolera pour la Thaïlande ce soir à 22h30 à bord d'un vol El Al.

La mission sera dirigée par le colonel de réserve Yossi Pinto, commandant de l'Unité nationale de sauvetage, et comprendra 21 autres spécialistes.

L'équipe israélienne aidera à établir un tableau de renseignement pour les opérations de sauvetage basées sur la localisation des populations et l'ingénierie sur le site effondré, et poursuivra ses efforts jusqu'à ce que la dernière personne piégée soit secourue.

Une expertise reconnue dans les missions de secours internationales

Cette intervention s'inscrit dans la longue tradition israélienne d'assistance lors de catastrophes naturelles à travers le monde. Les équipes de secours israéliennes sont réputées pour leur efficacité et leur rapidité d'intervention, notamment grâce à leur expérience acquise lors de précédentes missions à l'étranger et dans la gestion des situations d'urgence domestiques. La délégation emportera avec elle des équipements spécialisés pour la recherche de survivants sous les décombres, incluant des technologies de pointe comme des capteurs sismiques, des caméras thermiques et des drones d'exploration.

Un séisme dévastateur

Le tremblement de terre qui a frappé le nord de la Thaïlande a causé d'importants dégâts, avec plusieurs bâtiments effondrés et de nombreuses personnes toujours piégées sous les décombres. Les autorités thaïlandaises ont accueilli favorablement l'offre d'assistance israélienne, reconnaissant l'expertise des équipes de secours d'Israël dans ce type de situations d'urgence. Cette mission de secours intervient alors même qu'Israël fait face à ses propres défis sécuritaires, démontrant l'engagement du pays à participer aux efforts humanitaires internationaux malgré le contexte régional tendu.

Les relations entre la Thaïlande et Israël ont toujours été cordiales, avec de nombreux touristes israéliens visitant régulièrement ce pays d'Asie du Sud-Est.