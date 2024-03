"Israël est laissé dans une solitude qui me désole, qui me brise le cœur, qui est injuste" (Benard-Henri Lévy)

"Israël est laissé dans une solitude qui me désole, qui me brise le cœur, qui est injuste", a déclaré le philosophe Bernard-Henri Lévy sur BFM TV, pour présenter son nouveau livre intitulée "Solitude d'Israël".

"Quand c'était les Irakiens, les Kurdes, les Français qui menaient une guerre à Mossoul, il y avait beaucoup de pays qui étaient dans la coalition et personne ne songeait à dire 'Arrêtez vous! Faites la paix avec le califat islamique ou signez un traité de paix avec Daesh', ça n'existait pas. En 2001, il y avait une vraie coalition pour attaquer l'Afghanistan qui était à l'époque sous la férule des Talibans. Normalement face à ce genre d'évènement (le 7 octobre ndlr) il y a du monde, mais là Israël est seul", a-t-il déploré. "Non seulement Israël est seul, mais il est attaqué, menacé, et sermonné", a-t-il poursuivi. Interrogé sur le bilan civil élevé côté palestinien, M. Lévy a répondu : "Le Hamas en 2009, pendant la première guerre de Gaza, a dit qu'il n'avait que 47 ou 50 combattants morts. Un an plus tard, ils ont admis qu'ils en avaient 7 ou 800, les chiffres du Hamas sont systématiquement faux".

Le philosophe a également avancé que l'aide humanitaire à Gaza est bloquée par le Hamas et que les marchandises étaient revendues [...] La stratégie du Hamas est claire : plus les victimes sont nombreuses, et plus ils créeront de l'indignation dans les opinions, et plus il y aura de pression sur le cabinet de guerre israélien pour qu'il arrête les combats et pour que le Hamas reste au pouvoir", a-t-il asséné.

Pour M. Levy, "Israël et l'Ukraine représentent le même combat". "Le Hamas est une marionnette entre les mains de l'Iran et Poutine", a-t-il affirmé en rappelant que le Kremlin avait reçu les "assassins du Hamas juste avant les massacres du 7 octobre". Pour Bernard-Henri Lévy, il s'agit d'une guerre "pour la liberté contre la tyrannie" ."Il y a des personnes libres partout, en Russie, en Iran aussi avec les femmes qui payent de leur vie leur cri de liberté, chez les Palestiniens qui n'en peuvent plus de la dictature du Hamas", a-t-il expliqué. M. Levy a ensuite pointé du doigt la philosophe Judith Butler qui avait qualifié le Hamas de "résistance armée". "Cette femme fait partie du clan de ceux qui haïssent la liberté et qui se rangent du coté de la tyrannie. Oui c'est une guerre de civilisation, selon l'idée et l'esprit", a-t-il conclu.