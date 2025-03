Israël et l'Albanie signent un protocole d'accord de coopération dans le domaine de la santé

Le ministre israélien de la Santé, Uriel Bosso, et la ministre albanaise de la Santé, Albana Kociu, ont signé mardi un protocole d'accord visant à renforcer la coopération dans les domaines de la santé et de la médecine, avec l'objectif de consolider les relations entre les deux pays et de promouvoir des initiatives communes dans plusieurs secteurs clés.

L'accord prévoit une collaboration entre les ministères de la Santé des deux pays pour le développement de projets médicaux, l'innovation en santé numérique, la préparation aux situations d'urgence, l'échange de connaissances en matière de prise en charge des victimes de catastrophes et des droits des patients, ainsi que le partage d'expériences sur la gestion de la pandémie de COVID-19.

Le protocole comprend également la promotion de la coopération dans la recherche médicale et le développement d'équipements et de technologies médicales. L'objectif est d'établir des liens entre les institutions de santé et les communautés d'affaires des deux pays afin de stimuler le commerce et l'innovation dans le secteur de la santé.

Le ministre israélien de la Santé, Uriel Bosso, a déclaré : "Je me réjouis de la signature de ce protocole d'accord avec l'Albanie, un pays à majorité musulmane qui continue de renforcer ses liens historiques et profonds avec l'État d'Israël. Tout au long de cette période de guerre, nous avons pu constater la chaleureuse solidarité du peuple albanais envers les citoyens israéliens, son soutien ferme dans la lutte pour la libération des otages et ses manifestations de solidarité qui nous rappellent la force d'une véritable amitié."

"La coopération signée aujourd'hui repose sur des valeurs communes d'innovation médicale, de solidarité humaine et de protection de la santé de nos deux peuples. Elle nous permettra d'approfondir l'échange de connaissances dans des domaines critiques comme la préparation aux situations d'urgence, la santé numérique, la recherche médicale et le développement de technologies avancées, ainsi que de renforcer l'infrastructure médicale dans nos deux pays. La santé a toujours été et restera un pont entre les pays et les cultures, et nous sommes fiers de continuer à renforcer nos liens avec l'Albanie pour le bien-être et la santé des citoyens de nos deux nations."

La ministre albanaise de la Santé, Albana Kociu, a souligné : "L'Albanie accorde une grande importance au renforcement des relations avec l'État d'Israël et à l'approfondissement des liens avec le ministère de la Santé et le système médical israélien. L'expansion de notre coopération contribuera à améliorer les services de santé pour nos citoyens et nous aidera à trouver des moyens de développer notre personnel professionnel et d'autres aspects du domaine médical."