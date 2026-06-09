Israël et l'Union européenne affichent un front commun contre la montée de l'antisémitisme

Israël et la Commission européenne ont organisé mardi à Bruxelles la 16e édition du séminaire de haut niveau UE-Israël consacré à la lutte contre l'antisémitisme et à la promotion de la vie juive. La rencontre s'est tenue dans un contexte marqué par une forte augmentation des actes antisémites en Europe et dans le monde depuis les attaques terroristes perpétrées par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Dans un communiqué publié à l'issue de l'événement, la mission israélienne auprès de l'Union européenne et de l'OTAN souligne que les communautés juives continuent d'être confrontées à des phénomènes de harcèlement, de discrimination, de discours de haine et de violences physiques dans de nombreux pays européens. Selon le texte, cette recrudescence atteint un niveau inédit depuis la Shoah.

Les participants ont insisté sur l'importance de renforcer la coopération entre Israël et les institutions européennes afin de répondre à ce défi. Le séminaire a notamment permis d'échanger sur les meilleures pratiques en matière de lutte contre l'antisémitisme, tout en réaffirmant l'engagement commun des deux parties à protéger les communautés juives.

Les discussions ont également porté sur la nécessité de combattre la négation et la déformation de la Shoah, ainsi que de préserver la mémoire de l'Holocauste auprès des jeunes générations. Les intervenants ont souligné le rôle central de l'éducation dans la prévention de l'antisémitisme, notamment dans les écoles et les universités, où les étudiants juifs sont de plus en plus confrontés à des actes d'intimidation et de harcèlement.

La lutte contre la haine en ligne a également figuré parmi les thèmes abordés. Selon la déclaration israélienne, les réseaux numériques constituent aujourd'hui un vecteur majeur de diffusion des discours antisémites, de l'incitation à la haine et du harcèlement.

Israël a réaffirmé son engagement en faveur de la sécurité des communautés juives à travers le monde, tout en soulignant la responsabilité des États européens de garantir à tous leurs citoyens la possibilité de vivre librement et en sécurité. Le communiqué estime que la lutte contre l'antisémitisme dépasse la seule protection des Juifs et constitue un enjeu essentiel pour la préservation de sociétés démocratiques, inclusives et résilientes.

La mission israélienne a enfin salué le rôle du commissaire européen Magnus Brunner ainsi que celui de la coordinatrice de la Commission européenne chargée de la lutte contre l'antisémitisme, Katharina von Schnurbein. Israël a par ailleurs annoncé son intention d'accueillir la prochaine édition du séminaire à Jérusalem en 2027.