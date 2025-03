Israël et les États-Unis envisagent de se retirer conjointement de la CIJ de La Haye

Selon une information exclusive rapportée ce dimanche soir par Avishai Grinzaig, correspondant judiciaire d'i24NEWS en hébreu, Israël et les États-Unis envisagent de se retirer conjointement de la Cour internationale de Justice de La Haye.

Selon des informations récentes, le ministre Ron Dermer, chargé de missions spéciales pour le Premier ministre Netanyahou, a été envoyé aux États-Unis pour coordonner avec les Américains un retrait d'Israël de la Cour internationale de Justice (CIJ), l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Les discussions se déroulent actuellement avec de hauts responsables de l'administration Trump, mais aucune décision finale n'a encore été prise, notamment concernant le calendrier d'un éventuel retrait. Il convient de rappeler que récemment, Elon Musk, proche du président Trump, a déclaré en fin de semaine que les États-Unis devraient se retirer à la fois de l'OTAN et des Nations Unies. Ce potentiel retrait de la procédure judiciaire, et plus largement de la Cour qui examine actuellement des affaires concernant Israël, s'inscrit dans une démarche plus vaste visant à remettre en question l'ordre juridique international établi. Le bureau du Premier ministre israélien n'a également fourni aucun commentaire sur cette affaire. Cette information intervient dans un contexte de tensions accrues entre Israël et la juridiction internationale. Les États-Unis et Israël sont actuellement membres de la CIJ.