Israël et les pays du Golfe doutent d’un accord entre Washington et Téhéran

Israël et plusieurs pays du Golfe doutent de la capacité des États-Unis à parvenir à un accord capable de freiner durablement les activités régionales de l’Iran, selon des informations diffusées par Kan mardi soir. Ce scepticisme contraste avec les déclarations du président américain Donald Trump, qui affirme vouloir mettre fin à la guerre par la voie diplomatique.

Dans ce contexte, Israël estime que la capitale pakistanaise, Islamabad, pourrait accueillir une rencontre entre responsables iraniens et américains. Le Premier ministre pakistanais a indiqué que son pays était prêt à jouer ce rôle, un message relayé publiquement par Donald Trump, qui a également mentionné son émissaire Steve Witkoff et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi.

Malgré ces signaux, des sources du Golfe affirment que les positions restent très éloignées. Les États de la région, particulièrement touchés par les actions de Téhéran, souhaitent s’assurer que tout accord inclue des restrictions strictes, non seulement sur le programme nucléaire iranien, mais aussi sur ses capacités balistiques et ses activités militaires régionales.

Par ailleurs, selon le New York Times, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane pousserait Washington à poursuivre la guerre, qu’il considère comme une "opportunité historique" de remodeler le Moyen-Orient. Cette position marque un durcissement notable de l’Arabie saoudite, qui, avant le conflit, tentait de dissuader les États-Unis de frapper l’Iran. Désormais, malgré l’absence d’engagement militaire direct, Riyad soutiendrait en coulisses la poursuite des opérations américaines et israéliennes.