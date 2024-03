"Israël gagnera cette guerre, quoi qu'il arrive" (Benjamin Netanyahou)

Dans un contexte de tensions croissantes avec la Maison Blanche, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré mardi aux délégués de l'AIPAC réunis à Washington qu'il "apprécie profondément le soutien reçu du président Biden et de l'administration, et j'espère qu'il se poursuivra".

"Mais laissez-moi être clair. Israël gagnera cette guerre, quoi qu'il arrive", a assuré M. Netanyahou en ajoutant que pour ce faire, l'armée israélienne doit opérer à Rafah.

"Sinon le Hamas se regroupera, se réarmera et reconquerra la bande de Gaza", a-t-il ajouté. "C'est une menace intolérable pour notre avenir et nous ne l'accepterons pas. Nous détruirons le Hamas, nous libérerons nos otages et nous ferons en sorte que Gaza ne constitue plus jamais une menace pour Israël", a poursuivi le Premier ministre israélien. "Israël terminera le travail à Rafah, tout en permettant à la population civile de se mettre à l'abri", a-t-il ajouté.

"Vous ne pouvez pas dire que vous soutenez le droit d'Israël à se défendre, puis vous opposer à Israël lorsqu'il exerce ce droit", a lancé M. Netanyahou aux alliés d'Israël.

"Vous ne pouvez pas dire que vous soutenez l'objectif d'Israël de détruire le Hamas, puis vous opposer à Israël lorsqu'il prend les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif", a-t-il poursuivi. Vous ne pouvez pas dire que vous vous opposez à la stratégie du Hamas consistant à utiliser des civils comme boucliers humains, et ensuite blâmer Israël pour les victimes civiles qui sont le résultat de cette stratégie du Hamas", a insisté M. Netanyahou. "Ils imposent à Israël des normes en matière de pertes civiles qu'aucun autre pays n'est tenu de respecter. Aucune de ces pressions ne nous arrêtera", a-t-il souligné. M. Netanyahou a affirmé que "l'écrasante majorité du peuple américain est à nos côtés. Je sais que l'écrasante majorité du Congrès est à nos côtés". Les plus de 1 600 militants de l'AIPAC qui devraient être présents entendront également Mike Johnson, président républicain de la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, Charles Chuck Schumer, chef de la majorité démocrate au Sénat, et Mitch McConnell, chef de la minorité républicaine au Sénat, au cours de la conférence, qui a débuté dimanche.