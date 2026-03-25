Israël intensifie ses frappes en Iran face à la crainte d’un cessez-le-feu américain (NYT)

Israël a ordonné une accélération significative de ses opérations militaires contre l’Iran, sur fond de préoccupations croissantes quant à une possible décision américaine d’instaurer un cessez-le-feu dans les prochains jours. Selon des informations rapportées par le New York Times, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a demandé à l’armée d’intensifier au maximum les frappes visant les capacités militaires et les infrastructures du régime iranien.

Cette directive intervient après la présentation par le président américain Donald Trump d’un plan en 15 points destiné à mettre fin au conflit, proposition transmise à Téhéran. Craignant une décision unilatérale et rapide de Washington qui mettrait un terme aux hostilités sans préavis, les autorités israéliennes cherchent à maximiser leurs gains militaires dans un délai très court.

Dans ce contexte, les forces israéliennes ont reçu pour instruction d’accroître la pression sur les installations stratégiques iraniennes, avec l’objectif d’affaiblir durablement les capacités du régime. L’accent est mis sur une intensification des résultats opérationnels dans les jours à venir, alors que la fenêtre d’action pourrait se refermer rapidement.

Parallèlement, les États-Unis poursuivent également leurs frappes contre des cibles iraniennes, maintenant une pression militaire conjointe sur Téhéran. Cette dynamique traduit une phase critique du conflit, marquée à la fois par une intensification des opérations sur le terrain et par des incertitudes diplomatiques croissantes.

La situation illustre ainsi une course contre la montre pour Israël, déterminé à consolider ses objectifs stratégiques avant toute éventuelle inflexion politique décidée par son principal allié.