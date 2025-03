Israël invite Tesla à participer à un appel d'offres pour des véhicules électriques destinés aux hauts fonctionnaires

Selon le média israélien JNS, qui cite une source gouvernementale de haut rang, Israël a invité Tesla à soumettre une offre dans le cadre d'un appel d'offres gouvernemental pour des véhicules électriques destinés aux hauts fonctionnaires.

"Nous n'allons pas nous plier aux tendances woke", a déclaré le responsable à JNS. "Une voiture est une voiture. Et une excellente voiture est une excellente voiture. Les Tesla sont d'excellentes voitures, et nous sommes impatients d'étudier leur offre", a-t-il ajouté.

Cette invitation intervient la même semaine où le président américain Donald Trump a fait l'éloge de Tesla et de ses véhicules à la Maison Blanche, où il a pris livraison d'un modèle S.

En janvier, le PDG de Tesla, Elon Musk, avait suscité la controverse en raison d'un geste que certains critiques ont assimilé à un salut nazi lors d'un événement d'inauguration présidentielle américaine. À l'époque, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait pris la défense de Musk. Sur X, la plateforme détenue par Musk, le Premier ministre israélien avait déclaré que le patron de Tesla faisait "l'objet de calomnies infondées".

"Elon est un grand ami d'Israël", avait écrit Netanyahou, soulignant que Musk s'était rendu dans le pays après l'attaque du Hamas du 7 octobre et avait "soutenu à plusieurs reprises et avec force le droit d'Israël à se défendre". Le directeur général de Tesla a déclaré en début de semaine que l'entreprise prévoit de doubler sa production de véhicules aux États-Unis au cours des deux prochaines années, alors qu'elle s'apprête à lancer la production d'un nouveau modèle moins cher plus tard cette année, suivi du modèle robotaxi, le Cybercab.