Israël–Liban : Donald Trump annonce un cessez-le-feu de dix jours

Le président américain Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban, présenté comme une étape vers une désescalade durable après des mois de tensions à la frontière nord. Selon ses déclarations, cette trêve doit entrer en vigueur à 17 heures (heure de la côte Est américaine) donc minuit en Israël, après des échanges directs avec le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Washington affirme avoir joué un rôle central dans cette avancée. Quelques jours plus tôt, des représentants des deux pays se sont rencontrés à Washington pour la première fois depuis plus de trois décennies, sous l’égide du secrétaire d’État Marco Rubio. L’objectif affiché est désormais de transformer cette trêve temporaire en accord plus durable.

Pour y parvenir, Donald Trump a chargé le vice-président JD Vance, Marco Rubio et le chef d’état-major interarmées Dan Caine de poursuivre les efforts diplomatiques avec les deux parties. L’administration américaine espère ainsi instaurer un cadre de discussions inédit entre deux pays officiellement en état de guerre.

Dans la foulée de l’annonce du cessez-le-feu, Donald Trump a également indiqué qu’il inviterait le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président libanais Joseph Aoun à la Maison-Blanche pour des « discussions constructives ».

Ce cessez-le-feu intervient dans un contexte de forte instabilité, marqué par des échanges réguliers de tirs entre Israël et le Hezbollah, soutenu par l’Iran. Malgré les frappes et les menaces d’escalade, les deux camps semblent désormais tester une voie diplomatique, sous pression internationale.

Reste à savoir si cette trêve limitée dans le temps permettra de déboucher sur un apaisement réel. Les précédentes tentatives de désescalade ont souvent échoué, en raison de la complexité des acteurs impliqués et du poids du Hezbollah sur le terrain libanais.

Pour Washington, l’enjeu est clair : transformer une pause fragile en véritable dynamique de paix régionale.