Israël met en garde contre des dizaines de cellules terroristes actives à l’étranger

Des responsables israéliens affirment que plusieurs dizaines de cellules terroristes cherchent actuellement à organiser des attaques contre des cibles israéliennes et juives à travers le monde. Selon des informations diffusées jeudi matin par la radio publique israélienne Kan Reshet Bet, ces réseaux opèrent en Europe, en Afrique et dans d’autres régions du monde.

D’après ces sources, certaines cellules agiraient sous la direction de l’Iran, tandis que d’autres seraient liées à des organisations terroristes comme le Hamas. Cette alerte intervient au lendemain d’une annonce du Mossad concernant le démantèlement d’infrastructures terroristes en Europe.

L’agence de renseignement israélienne a indiqué que, grâce à une coopération étroite avec les services européens de sécurité et de police, plusieurs projets d’attentats ont été récemment déjoués. Les autorités de pays tels que l’Allemagne et l’Autriche ont mené une série d’opérations antiterroristes complexes, qui ont abouti à l’arrestation de terroristes et à la découverte de caches d’armes destinées à être utilisées contre des cibles israéliennes ou juives.

Israël met régulièrement en garde contre l’intensification des tentatives d’attentats orchestrées à l’étranger, estimant que ses adversaires cherchent à élargir leurs zones d’action au-delà du Moyen-Orient. Les services de sécurité européens, de leur côté, s’inquiètent de l’internationalisation croissante des réseaux terroristes liés au Hamas et à d’autres acteurs pro-iraniens, particulièrement depuis les événements du 7 octobre 2023.

Les autorités israéliennes soulignent que la coopération internationale est essentielle pour contrer ces menaces, les cellules opérant souvent de manière transnationale, avec des infrastructures logistiques réparties sur plusieurs pays.