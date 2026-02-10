Israël obtient un contrat majeur dans le secteur de l’eau au Kazakhstan

La compagnie nationale israélienne de l’eau Mekorot a signé un accord stratégique majeur avec le Kazakhstan, marquant l’un des premiers résultats concrets de l’adhésion d’Astana aux accords d’Abraham en novembre 2025.

Le contrat, dont le potentiel est estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars, porte sur la mise en place, l’exploitation et la maintenance d’infrastructures hydrauliques dans la région de Turkestan, au sud du Kazakhstan. Cette province, vaste comme cinq fois le territoire israélien, compte plus de deux millions d’habitants, dont près de 75 % vivent en zones rurales, dans un environnement aride fortement dépendant de l’agriculture.

Le principal défi local ne réside pas dans l’absence de ressources naturelles, mais dans la vétusté des réseaux : plus de 50 % de l’eau est aujourd’hui perdue avant d’atteindre les consommateurs. L’objectif central de l’accord est donc de réduire drastiquement ces pertes, afin d’améliorer l’accès à l’eau potable pour la population.

Le projet a été activement soutenu par le ministre israélien de l’Énergie Eli Cohen, qui y voit un levier stratégique pour renforcer la position d’Israël comme leader mondial des technologies de l’eau. Du côté kazakh, le partenariat s’inscrit dans la stratégie de modernisation impulsée par le président Kassym-Jomart Tokayev.

Déjà présente dans plusieurs pays musulmans ou voisins d’Israël — dont la Jordanie, le Maroc, Bahreïn et l’Azerbaïdjan — Mekorot poursuit ainsi son expansion internationale. Une annonce plus détaillée sur le contenu opérationnel du contrat devrait être faite dans les prochains jours, alors que les premiers travaux sont d’ores et déjà engagés.