Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, et son ministère ont réussi un coup diplomatique d'envergure ces derniers jours en obtenant l'annulation d'une conférence qui aurait pu se révéler fortement préjudiciable pour l'État hébreu. Cette opération, menée "sous le radar", constitue une victoire significative pour la diplomatie israélienne.

Suite à une résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2024, la Suisse avait été chargée de convoquer une réunion des États signataires de la Convention de Genève consacrée au conflit israélo-palestinien et à la guerre en cours. Cette conférence, qui aurait dû se tenir demain (7 mars), aurait été la quatrième du genre spécifiquement centrée sur Israël. Selon les informations disponibles, le texte de la déclaration finale devait présenter Israël sous un jour négatif, sans tenir compte du fait qu'il s'agit d'une démocratie combattant une organisation terroriste. La réunion risquait également d'aboutir à des résolutions hostiles à Israël que ses adversaires auraient pu exploiter dans divers forums internationaux, ainsi qu'à la mise en place de mécanismes permanents visant à ternir l'image du pays. Face à cette menace, le ministre des Affaires étrangères israélien a coordonné une vaste opération diplomatique impliquant le département des organisations internationales, la division juridique du ministère des Affaires étrangères et la mission permanente d'Israël auprès de l'ONU à Genève.

Les représentations diplomatiques israéliennes à travers le monde ont été mobilisées pour former une coalition avec des pays amis et convaincre un maximum d'États de ne pas participer à cette conférence jugée biaisée. Cette intense campagne diplomatique a porté ses fruits : un nombre significatif de pays ont finalement décidé de boycotter l'événement, conduisant à son annulation, annoncée ce soir. Il convient de noter que les réunions des États signataires de la Convention de Genève sont normalement destinées à traiter de questions générales relatives à la Convention, et non de situations spécifiques. Malgré cela, la Suisse, dépositaire de la Convention, avait déjà convoqué à trois reprises par le passé des réunions exclusivement consacrées au conflit israélo-palestinien, créant ainsi un précédent problématique pour Israël.

Cette victoire diplomatique témoigne de l'efficacité de la stratégie mise en œuvre par le ministère des Affaires étrangères israélien, capable de mobiliser ses alliés et de contrer une initiative internationale potentiellement dommageable pour ses intérêts.