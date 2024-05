"Israël pourrait ne pas être disposé à accepter un accord avec Riyad si elle exige un État palestinien" (Blinken)

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken reconnaît pour la première fois qu'Israël pourrait ne pas être disposé à accepter un accord de normalisation avec l'Arabie saoudite si cela implique d'accepter l'établissement d'un État palestinien.

"Les Saoudiens exigent un cessez-le-feu à Gaza et une voie vers un État palestinien, et il se pourrait bien qu'Israël ne soit pas en mesure de s'engager dans cette voie", a déclaré M. Blinken lors de sa déposition devant le Congrès. "Il doit décider s'il veut profiter de cette occasion pour atteindre un objectif qu'il s'est fixé dès sa fondation", a-t-il affirmé. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réaffirmé dimanche qu'il n'accepterait pas d'État palestinien, même s'il s'accompagnait d'un accord de normalisation avec l'Arabie saoudite. Riyad et Washington ont clairement indiqué qu'une évolution vers la création d'un État était nécessaire pour parvenir à un accord.

Plus tôt ce mardi, le président israélien a estimé qu'un accord entre les deux pays serait "une mesure qui pourrait entraîner un changement historique qui constituerait une victoire sur l'empire du mal".