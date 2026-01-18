Israël préfère une frappe américaine d'envergure contre l'Iran plutôt qu'une action ciblée

Plutôt qu'une action ciblée, Israël souhaiterait que les États-Unis préparent une frappe de grande ampleur contre l'Iran, a rapporté samedi soir la chaîne publique israélienne Kan. Cette information intervient après que CNN ait indiqué qu'Israël aurait demandé de reporter l'attaque afin de se préparer à se défendre en cas de riposte iranienne.

À Jérusalem, on estime que le président Donald Trump pourrait encore mener une opération militaire contre l'Iran, la décision dépendant des échanges avec Téhéran et des objectifs opérationnels visés.

Toutefois, l'establishment sécuritaire israélien considère que si Trump vise le renversement du régime iranien dans son ensemble, les forces américaines actuellement déployées dans la région seraient insuffisantes pour une mission d'une telle ampleur.

La tension a atteint son paroxysme mercredi dernier, jour où Trump et le Premier ministre Benjamin Netanyahou se sont entretenus par téléphone. Selon plusieurs sources, Téhéran estimait alors qu'une frappe américaine était imminente. Face à ces signaux, des hauts responsables de Tsahal avaient déjà organisé plusieurs jours auparavant une série de consultations avec leurs homologues américains pour évaluer les implications d'une éventuelle attaque.

Bien que la frappe ait finalement été annulée, une source américaine a confirmé à Kan que le dossier reste ouvert, et une source étrangère a assuré que le président n'a pas écarté l'option militaire.

Parallèlement aux tensions militaires, les données des services de renseignement israéliens révèlent l'ampleur de la répression brutale des manifestations en Iran. Selon ces chiffres, environ 3 000 personnes auraient été tuées lors des troubles, dont des centaines de membres des forces de sécurité. À Téhéran seule, on dénombrerait environ 1 000 morts.

Les données indiquent également que quelque 30 000 blessés sont hospitalisés dans les établissements médicaux iraniens, la plupart ne recevant pas de soins appropriés. Le pic des manifestations a été enregistré jeudi dernier, lorsque plus d'un million d'Iraniens sont descendus dans les rues. Cependant, ces derniers jours marquent un net recul de l'ampleur des protestations.