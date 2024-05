Israël s'attend à ce que la CIJ ordonne la fin de la guerre à Gaza (médias)

Israël s'attend à ce que la Cour internationale de justice se prononce contre lui vendredi lorsqu'elle annoncera sa réponse à la demande de l'Afrique du Sud d'ordonner l'arrêt de l'offensive de Tsahal dans la ville de Rafah, selon les médias israéliens.

La semaine dernière, l'Afrique du Sud a demandé à la CIJ d'ordonner l'arrêt de l'ensemble de l'opération militaire à Gaza, et à Rafah en particulier, alléguant que la campagne actuelle rendrait la vie dans la bande de Gaza "intenable et violerait donc la convention sur le génocide de 1948". Il s'agit de la quatrième requête de l'Afrique du Sud auprès de la Cour depuis qu'Israël a déclaré la guerre au Hamas, à la suite de l'attaque brutale du groupe terroriste le 7 octobre. Channel 12 cite des responsables anonymes qui affirment que si Israël pense que la CIJ ordonnera l'arrêt de la guerre contre le Hamas à Gaza lors de l'audience de vendredi, Jérusalem n'a pas l'intention d'appliquer la décision. Le média ajoute que si la Cour se prononce en faveur de la demande de l'Afrique du Sud, l'ordre sera transmis au Conseil de sécurité de l'ONU, où Israël s'attend à ce que les États-Unis utilisent leur droit de veto. Dans un autre média non sourcé, le site d'information Ynet estime qu'il y a de fortes chances que la Cour émette des ordres supplémentaires pour augmenter l'aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza.