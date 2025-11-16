Israël s'oppose à la vente de F-35 à l'Arabie saoudite

Israël a exprimé samedi soir sa ferme opposition à une éventuelle vente de chasseurs furtifs F-35 à l'Arabie saoudite par les États-Unis. Le ministre des Affaires stratégiques sortant Ron Dermer a fait part de cette position auprès de proches du président américain Donald Trump. Riyad souhaite acquérir 48 appareils de ce type.

Dermer s'est rendu la semaine dernière à Washington pour des entretiens d'adieu avec de hauts responsables de l'administration avant de présenter sa lettre de démission. À cette occasion, il a manifesté l'opposition israélienne à cette transaction. Les autorités israéliennes estiment toutefois que le dossier n'est pas encore d'actualité et attendent la rencontre prévue la semaine prochaine entre Trump et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

Jérusalem redoute également que cette vente n'entraîne des fuites d'informations vers la Russie et la Chine, alliées de Riyad, ce qui éroderait la supériorité aérienne israélienne au Moyen-Orient.

Dans la nuit, Trump a officiellement évoqué cette possibilité devant des journalistes à bord d'Air Force One, indiquant qu'il envisagerait d'approuver une telle vente. Le président américain a précisé que cette décision pourrait être prise lors de la visite du prince héritier saoudien à Washington la semaine prochaine. "Ils veulent acheter beaucoup d'avions", a déclaré Trump, ajoutant qu'il espérait voir l'Arabie saoudite rejoindre les accords d'Abraham.