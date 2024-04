"Israël va payer": les Iraniens brûlent des drapeaux israéliens lors du défilé de la "Journée d'Al-Quds"

La marche de la "Journée de Jérusalem" à Téhéran, ainsi que des événements similaires dans diverses autres villes iraniennes, ont vu des dizaines de milliers de personnes mettre le feu aux drapeaux d'Israël et des États-Unis après la frappe de lundi, attribuée à Israël, sur ce qui a été qualifié dans un premier temps d'antenne de l'ambassade d'Iran à Damas mais qui serait une structure militaire de la Force Qods.

Autour des sept cercueils des Iraniens morts dans l'attaque portés par deux camions, la foule a scandé "Mort à l'Amérique et à Israël" et mis le feu aux drapeaux des deux pays, agitant des drapeaux du Hezbollah, de la Palestine et du Liban. Sur les camions était inscrit : "Le chemin des martyrs vers Jérusalem".

Le défilé a vu la participation de plusieurs personnalités notables, dont le chef du Jihad islamique palestinien, Ziad Nakhala, et le chef adjoint du "Conseil du Jihad" du Hezbollah, Nabil Qaouk. Les accompagnaient aussi le commandant des Gardiens de la révolution, Hossein Salami, le commandant de la Force Quds, Esmail Qaani, le président iranien Ebrahim Raissi et son prédécesseur Hassan Rohani.

AP Photo/Hassan Ammar

Pendant la marche, le ministre iranien de la Défense, Mohammad Reza Ashtiani, a déclaré à Al-Mayadeen, prédisant qu'"Israël payerait" pour avoir assassiné les conseillers iraniens en Syrie: "Les Palestiniens sont destinés à obtenir la victoire. Aujourd'hui, tous les peuples du monde et les forces de résistance sont solidaires des Palestiniens".

AP Photo/Manish Swarup

Israël se prépare désormais à tous les scénarios. Le média CBS a indiqué vendredi soir que les renseignements américains estiment que la réponse comprendra une attaque par drones et missiles de croisière - mais elle sera proportionnée et dirigée contre une "installation diplomatique" et non contre des civils. Selon l'évaluation américaine, le moment et le but sont inconnus, mais cette vengeance est attendue "d'ici la fin du mois de Ramadan, à la fin de la semaine prochaine".