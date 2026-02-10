Israël va recevoir sa première cargaison de pétrole vénézuélien depuis 2020

Une cargaison de pétrole brut en provenance du Venezuela est en route vers Haïfa, où il doit être livré au groupe pétrolier Bazan, marquant la première exportation vénézuélienne vers Israël depuis mi-2020, a rapporté l’agence Bloomberg.

Cette livraison intervient après la reprise des exportations de pétrole du Venezuela, rendue possible suite à la capture de Nicolás Maduro par les États-Unis le mois dernier, qui a entraîné un assouplissement des sanctions sur le secteur pétrolier vénézuélien.

Selon Bloomberg, la cargaison représente une ouverture importante du marché israélien aux exportations vénézuéliennes, rompant une pause de près de trois ans dans les échanges directs de brut entre les deux pays.

Israël avait importé du pétrole vénézuélien à plusieurs reprises avant 2020, mais les relations commerciales avaient été interrompues dans un contexte politique tendu entre Caracas et Jérusalem. La reprise de ces livraisons pourrait refléter une évolution plus large de la stratégie économique et diplomatique du Venezuela, visant à diversifier ses débouchés pétroliers après des années de sanctions et de perturbations de production.

La cargaison, suivie discrètement en raison de sa nature sensible, doit être raffinée par le groupe Bazan, principal opérateur de raffinage en Israël, et pourrait marquer un tournant dans les échanges énergétiques entre l’Amérique latine et le Moyen-Orient.

Bien que les détails précis du volume et du calendrier d’arrivée n’aient pas été rendus publics, cet envoi symbolise un changement notable dans les flux commerciaux pétroliers internationaux après plusieurs années d’interruptions dues aux sanctions.