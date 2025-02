"J'ai eu l'impression de renaître", témoigne Watchara Srihaun, ex-otage thaïlandais du Hamas

"J'ai eu l'impression de renaître", a déclaré Watchara Srihaun, 33 ans, l'un des cinq otages thaïlandais récemment libérés par le Hamas, dans une interview accordée mercredi à l'agence de presse Reuters depuis son domicile dans le village de Kat Yang en Thaïlande. Retenu en otage pendant près de 500 jours, il révèle pour la première fois les moments dramatiques de son enlèvement et de sa captivité.

"Tout a changé le 7 octobre", a-t-il déclaré. "En chemin vers les toilettes, j'ai croisé un groupe d'hommes armés portant des gilets pare-balles, ce qui m'a permis de comprendre qu'il ne s'agissait pas de soldats israéliens. Ils ont commencé à tirer, j'ai levé les mains et j'ai crié 'Thaïlande, Thaïlande'. Ils ont pris mon téléphone et m'ont encerclé", a-t-il expliqué.

Lillian SUWANRUMPHA / AFP

En captivité, dit Watchara Srihaun, il survivait en se nourrissant de fromage, de tomates et de concombres écrasés, et parfois de riz. "Il y avait des jours où il y avait assez de nourriture, et des jours où il n'y avait presque rien. L'eau était également imprévisible". Il communiquait à l’aide de signaux manuels et comptait les jours sur un morceau de papier qu’il avait reçu du Hamas.

"On m'a promis à plusieurs reprises que je serais libéré, parfois 'dans quelques jours', parfois 'dans quelques semaines', mais cela s'est toujours révélé faux", a-t-il témoigné. "Trois jours seulement avant ma libération, quand ils m’ont annoncé le cessez-le-feu, j’y ai cru. Je les ai même vus tirer une salve en guise de célébration".

Watchara Srihaun a déclaré qu'il était venu en Israël en 2020 avec son jeune frère à la recherche d'un travail et d'un moyen de subsistance. "C'était excitant, pas comme à la maison", se souvient-il. "Malgré la peur, j’ai dû voyager. Je voulais que ma famille ait une vie meilleure et que ma fille reçoive une éducation". Aujourd'hui, après sa libération, il exprime son espoir de paix. "Je ne veux pas qu'il y ait la guerre. Je veux que la paix vienne. Nous voulons simplement travailler et nous assurer que notre famille puisse vivre confortablement et dans le bonheur".

Selon le ministère thaïlandais des Affaires étrangères, 41 citoyens thaïlandais ont été tués et 30 ont kidnappés lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Un otage thaïlandais est toujours détenu par le Hamas.