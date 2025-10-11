Jared Kushner, l’ombre influente derrière l’accord de paix de Gaza

L’ancien conseiller et gendre de Donald Trump, Jared Kushner, signe un retour remarqué sur la scène politique américaine. Bien qu’il ait promis de se tenir à l’écart de la Maison-Blanche, son empreinte est omniprésente dans le nouvel accord de paix de Gaza, dévoilé fin septembre par le président américain.

Selon le Wall Street Journal, Kushner a joué un rôle central dans la négociation de dernière minute qui a conduit Benjamin Netanyahou à présenter, depuis le Bureau ovale, des excuses au Premier ministre du Qatar après une frappe israélienne sur Doha. Cette étape, préparée avec l’envoyé spécial Steve Witkoff, a permis de débloquer la trêve et la libération des otages.

Architecte discret du plan de paix en 20 points, Kushner a mobilisé ses réseaux diplomatiques et économiques au Moyen-Orient, bâtis lors du premier mandat Trump. Il travaille désormais avec Witkoff sur la reconstruction de Gaza, surnommée par Trump « la Riviera du Moyen-Orient ». D’après Washington, l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair pourrait y jouer un rôle clé. Malgré ses liens financiers étroits avec l’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats — via son fonds d’investissement Affinity Partners —, Kushner rejette toute accusation de conflit d’intérêts. Il assure agir « pour la paix mondiale » et conseille même plusieurs membres du gouvernement sur les dossiers commerciaux et stratégiques. Âgé de 44 ans, Kushner apparaît aujourd’hui comme l’un des hommes clés du second mandat Trump, tissant à nouveau la passerelle entre affaires, diplomatie et influence personnelle. Derrière chaque annonce sur Gaza, c’est bien sa main qui façonne, dans l’ombre, la politique du président américain.