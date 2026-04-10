JD Vance affiche son optimisme avant des négociations décisives avec l’Iran

À la veille de l’ouverture de nouvelles discussions entre Washington et Téhéran, le vice-président américain JD Vance a affiché un optimisme prudent quant à l’issue des pourparlers, appelant l’Iran à négocier « de bonne foi ». S’exprimant devant la presse avant son départ pour Islamabad, où doit se tenir le premier round de négociations, il a évoqué une opportunité réelle de relancer le dialogue entre les deux puissances.

« Nous attendons ces négociations avec intérêt. Je pense que cela va être positif, mais nous verrons », a-t-il déclaré, soulignant à la fois l’ouverture américaine et la nécessité de garanties concrètes. Pour la première fois, JD Vance prend la tête de la délégation américaine dans ce dossier particulièrement sensible, succédant aux précédents émissaires comme Steve Witkoff et Jared Kushner.

Le vice-président a insisté sur la ligne fixée par le président Donald Trump, fondée sur une combinaison d’ouverture diplomatique et de fermeté stratégique. « Si les Iraniens sont prêts à négocier de bonne foi, nous sommes évidemment disposés à leur tendre la main », a-t-il affirmé. Mais il a également averti que toute tentative de manœuvre dilatoire ou de manipulation serait fermement rejetée : « S’ils essaient de nous manipuler, ils constateront que l’équipe de négociation ne sera pas réceptive. »

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions persistantes entre les deux pays, marquées par des différends sur le nucléaire, les sanctions économiques et les équilibres régionaux.

Si l’issue des négociations reste incertaine, les propos de JD Vance traduisent une volonté américaine de tester une nouvelle dynamique, entre prudence et espoir, dans un dossier qui demeure l’un des plus explosifs de la scène internationale.