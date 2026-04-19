JD Vance n'ira pas à Islamabad, annonce Donald Trump

Le vice-président américain JD Vance ne se rendra finalement pas à Islamabad pour participer à la prochaine phase des discussions entre les États-Unis et l’Iran, a annoncé le président Donald Trump, dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu au Pakistan. « Je viens juste de raccrocher avec le président Trump, il m'a dit que le vice-président Vance ne conduirait pas la délégation américaine à Islamabad », la capitale du Pakistan, a déclaré à l'antenne d'ABC le journaliste Jonathan Karl. « Il a dit que c'était pour des raisons de sécurité », a précisé le journaliste.

Cette décision intervient alors que les autorités pakistanaises ont fortement renforcé la sécurité à Islamabad, avec des restrictions de circulation, des checkpoints et un déploiement massif de forces armées autour des sites sensibles accueillant les délégations étrangères. Le Pakistan s’est imposé comme un médiateur clé entre Washington et Téhéran, dans un contexte de tensions persistantes et de cessez-le-feu fragile dans la région.

JD Vance avait pourtant conduit la délégation américaine lors d’un premier cycle de négociations le week-end dernier, qui s’était soldé par un échec, révélant l’ampleur des divergences entre les deux parties. Les discussions portent notamment sur le programme nucléaire iranien, les capacités balistiques et le rôle régional de Téhéran.

L’absence du vice-président pourrait être interprétée comme un signal de prudence face aux risques sécuritaires, mais aussi comme un ajustement tactique dans une séquence diplomatique délicate. Elle souligne, en creux, la fragilité du processus de négociation, alors que chaque déplacement officiel est désormais conditionné à des impératifs de sécurité de plus en plus stricts.