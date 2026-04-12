JD Vance : "nous repartons sans accord, c'est une mauvaise nouvelle pour l’Iran"

Le vice-président des États-Unis, JD Vance, a annoncé dimanche que les discussions avec la délégation iranienne au Pakistan se sont conclues sans résultat. À l’issue de ces pourparlers, la délégation américaine a quitté Islamabad pour regagner les États-Unis, sans accord en main. "Nous repartons sans accord, et c'est une mauvaise nouvelle pour l’Iran", a déclaré Vance.

Selon le vice-président, les négociations ont achoppé en raison du refus de Téhéran d’accepter les conditions posées par Washington. Il a affirmé que les États-Unis avaient pourtant fait preuve de flexibilité, tout en exigeant un engagement clair de l’Iran à ne pas chercher à se doter de l’arme nucléaire. "Nous sommes venus avec une proposition très simple, qui est notre offre finale et la meilleure possible", a-t-il ajouté.

Du côté iranien, le ton est tout autre. Une source proche des discussions a indiqué à l’agence Tasnim qu’aucun changement n’interviendra concernant la situation dans le détroit d’Ormuz tant que les États-Unis ne présenteront pas une offre jugée "raisonnable". Une autre source liée à la délégation iranienne a accusé Washington d’avoir tenté d’imposer à la table des négociations ce qu’il n’a pas réussi à obtenir par la guerre.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a confirmé l’échec des pourparlers, évoquant des divergences sur trois points majeurs, sans en préciser la nature. Les autorités iraniennes ont également reconnu que les discussions s’étaient déroulées dans un climat de méfiance et de suspicion. "Nous ne nous attendions pas à parvenir à un accord en un seul cycle de négociations", a indiqué le ministère, laissant entendre que de nouvelles discussions pourraient encore avoir lieu malgré l’impasse actuelle.