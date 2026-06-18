JD Vance recadre Israël : "On ne résout pas tous les problèmes par la force"

Le vice-président américain JD Vance a vivement défendu le mémorandum d'entente récemment conclu entre Washington et Téhéran, tout en critiquant les réactions alarmistes observées en Israël. Dans un entretien accordé au New York Times, il a estimé qu'une partie du système politique et médiatique israélien réagissait avec une "forme de panique" fondée sur une méfiance injustifiée envers les États-Unis et sur des informations erronées concernant le contenu de l'accord.

Figure de proue de la défense de l'administration Trump sur ce dossier, Vance a affirmé que les États-Unis devaient poursuivre leurs propres intérêts stratégiques dans leurs discussions avec l'Iran, indépendamment des réserves israéliennes. Selon lui, de nombreux responsables israéliens partent du principe que toute concession accordée à Téhéran profitera automatiquement au régime iranien sans contrepartie ni changement de comportement, une analyse qu'il juge infondée.

Le vice-président a relevé que le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'était jusqu'à présent abstenu de critiquer publiquement le mémorandum, contrairement à plusieurs figures de la droite israélienne, notamment le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et le ministre des Finances Betsalel Smotrich. Des personnalités de l'opposition ainsi que plusieurs commentateurs proches du gouvernement ont également dénoncé un texte qu'ils considèrent comme dangereux pour les intérêts sécuritaires d'Israël.

Répondant aux critiques, Vance a appelé les opposants à l'accord à présenter une alternative crédible. "Vous êtes un pays de neuf millions d'habitants. Vous ne pouvez pas simplement tuer pour résoudre chacun de vos problèmes de sécurité nationale", a-t-il lancé, dans l'une des déclarations les plus marquantes de l'entretien. Il a également rejeté les inquiétudes selon lesquelles l'accord renforcerait l'Iran ou son allié libanais, le Hezbollah.

Vance a par ailleurs affirmé que les États-Unis avaient "détruit" le programme nucléaire iranien. Une affirmation qui semble toutefois dépasser les termes mêmes du mémorandum d'entente, lequel évoque le stock d'uranium enrichi détenu par l'Iran et prévoit, à ce stade, le maintien du statu quo concernant son programme nucléaire pendant la période de négociation.