Jean-Noël Barrot appelle l’Iran à de "concessions majeures" pour éviter une escalade militaire

L’Iran doit se résoudre à de « concessions majeures » dans le cadre de négociations diplomatiques afin d’éviter des frappes américaines sur son territoire, a estimé le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean‑Noël Barrot, dans un entretien publié dimanche par Libération.

Selon le chef de la diplomatie française, les États‑Unis « se sont mis en situation de lancer une opération militaire contre l’Iran », tout en proposant parallèlement une voie diplomatique. « Le régime doit impérativement s’en saisir, accepter des concessions majeures et opérer un changement radical de posture », a-t-il affirmé. Il a ajouté que l’Iran devait cesser de représenter une menace pour la stabilité régionale et pour les intérêts de sécurité européens.

Jean-Noël Barrot a également dénoncé la situation intérieure en Iran, appelant les autorités à mettre fin à « l’oppression », à libérer les prisonniers politiques, à cesser les exécutions et à rétablir l’accès à Internet, afin que « le peuple iranien retrouve sa liberté ».

Le ministre est aussi revenu sur le sort de deux ressortissants français, Cécile Kohler et Jacques Paris, arrêtés en Iran en mai 2022 puis condamnés à de lourdes peines de prison. Libérés début novembre mais interdits de quitter le pays, ils se trouvent actuellement « en sécurité à l’ambassade de France à Téhéran », a-t-il précisé, exigeant que les autorités iraniennes autorisent leur retour en France.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte diplomatique tendu, alors que l’Union européenne a récemment classé les Gardiens de la Révolution comme organisation terroriste, en raison de leur rôle dans la répression sanglante des manifestations. En réaction, Téhéran a qualifié les armées européennes de « groupes terroristes », accentuant encore les tensions entre l’Iran et les Occidentaux.