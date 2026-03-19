Jean-Noël Barrot vendredi en Israël après une visite au Liban pour tenter une désescalade

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, se rendra en Israël vendredi pour une visite non prévue, au lendemain d’un déplacement à Beyrouth, dans un contexte de fortes tensions régionales. Cette initiative s’inscrit dans les efforts de la France pour favoriser une désescalade et tenter d’obtenir un cessez-le-feu, notamment au Liban.

Selon le Quai d’Orsay, le chef de la diplomatie française doit s’entretenir avec les autorités israéliennes des enjeux sécuritaires, de l’aide humanitaire et des perspectives de sortie de crise au Moyen-Orient. Cette visite intervient alors que les affrontements entre Israël et le Hezbollah pro-iranien se poursuivent, après des tirs du mouvement terroriste contre Israël début mars suivis de frappes israéliennes au Liban.

À Beyrouth, le président libanais Joseph Aoun a exprimé sa volonté d’ouvrir des négociations directes avec Israël. Une proposition pour l’heure rejetée par l’État hébreu, jugée « trop tardive » par des sources proches du dossier. Si les autorités libanaises partagent officiellement l’objectif de désarmer le Hezbollah, elles redoutent qu’une action directe contre le groupe ne déclenche une guerre civile.

La France, forte de ses liens historiques avec le Liban, tente de jouer un rôle de médiateur aux côtés des États-Unis. Jean-Noël Barrot s’est d’ailleurs entretenu avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio avant son déplacement. Paris appelle à des « négociations constructives » entre les parties et se dit prêt à accueillir d’éventuels pourparlers.

Toutefois, les initiatives françaises peinent à convaincre. Des propositions alternatives présentées récemment à Washington n’ont reçu qu’un accueil mitigé, selon plusieurs diplomates, tandis qu’Israël les aurait rejetées. Malgré ces obstacles, les discussions se poursuivent dans l’espoir d’aboutir à une solution politique durable.