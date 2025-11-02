Jérusalem : l’épouse de Charlie Kirk honorera sa mémoire lors du "sommet annuel des médias chrétiens"

Erika Kirk, veuve du militant conservateur américain et fervent défenseur d’Israël Charlie Kirk, assassiné en septembre dernier, se rendra cette semaine à Jérusalem pour recevoir un prix en son nom lors du "Sommet annuel des médias chrétiens" (Christian Media Summit), a annoncé le Bureau gouvernemental de la presse (GPO).

L’événement, organisé conjointement par le GPO, le ministère israélien des Affaires étrangères et la Fédération internationale des chrétiens et des juifs, réunit plus de 100 figures chrétiennes influentes venues du monde entier. Parmi les invités figurent des responsables de médias religieux, des leaders spirituels et des dirigeants d’organisations pro-israéliennes. L’objectif du sommet est de renforcer la compréhension d’Israël, de lutter contre l’antisémitisme sur les réseaux sociaux, et de présenter l’État hébreu comme une nation innovante, diverse et ouverte.

Une cérémonie de remise de prix rendra hommage à plusieurs participants pour leur « contribution exceptionnelle à la diplomatie publique israélienne ». L’un de ces prix sera remis à titre posthume à Charlie Kirk, figure de la droite évangélique américaine, dont les prises de position pro-israéliennes avaient marqué les milieux conservateurs aux États-Unis.

Quatre mois avant son assassinat sur un campus américain, Charlie Kirk avait adressé une lettre au Premier ministre Benjamin Netanyahou, critiquant la stratégie israélienne sur les réseaux sociaux et proposant des pistes pour améliorer la communication d’Israël à l’international.

Le sommet se tient dans un contexte de vif débat au sein du mouvement conservateur américain sur la montée de l’antisémitisme et les divisions internes concernant le soutien à Israël.