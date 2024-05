Joe Biden demandera au président égyptien de libérer l'aide à Gaza qui s'accumule à l'entrée fermée de Rafah

Le président américain Joe Biden téléphonera dans la journée au président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi pour lui demander d'autoriser le transfert de l'aide égyptienne vers Gaza via le point de passage israélien de Kerem Shalom, a indiqué un responsable américain, confirmant une information d'Axios.

L'aide s'accumule en Égypte depuis qu'Israël a lancé une opération visant à prendre le contrôle du côté gazaoui du poste frontière de Rafah avec l'Égypte, le 7 mai.

Ne voulant pas être considérée comme "complice de l'occupation israélienne", l'Égypte a refusé de rouvrir Rafah tant que les troupes israéliennes ne se seraient pas retirées de l'autre côté. Entre-temps, les États-Unis et Israël ont exhorté le Caire à autoriser à minima le transfert de l'aide qui s'accumule en Égypte vers Israël, où elle pourra être acheminée vers Gaza via Kerem Shalom. L'Égypte a jusqu'à présent refusé, estimant qu'une telle démarche constituait une "collaboration avec l'offensive militaire israélienne dans la ville de Gaza", au sud du pays. Cette position a suscité de rares critiques de la part de l'administration Biden qui, jusqu'à cette semaine, n'avait fait que louer le rôle du Caire dans la guerre, à la fois comme médiateur et comme facilitateur de l'aide. L'entretien de M. Biden avec M. Sissi devrait également porter sur les efforts visant à relancer les négociations sur les otages.