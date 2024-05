Joe Biden réitère sa "position sur Rafah", Benjamin Netanyahou accepte de rouvrir le point de passage de Kerem Shalom

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a accepté de rouvrir le point de passage israélien de Kerem Shalom vers Gaza lors de son entretien avec le président américain Joe Biden, selon la Maison Blanche.

Israël a fermé ce point de passage, qui sert à acheminer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, après qu'une attaque à la roquette du Hamas a tué quatre soldats de l'armée israélienne dans un avant-poste militaire adjacent. Selon la Maison Blanche, M. Biden a également informé M. Netanyahou des efforts déployés pour parvenir à un accord sur les otages, qui semblait être dans l'impasse ce week-end.

Le Hamas a déclaré qu'il mettait fin à sa participation aux pourparlers après que les forces de défense israéliennes ont commencé ce lundi matin à ordonner l'évacuation de plusieurs quartiers est de Rafah, en prévision d'une offensive majeure prévue de longue date dans la ville la plus méridionale de la bande de Gaza. M. Biden "a réitéré sa position claire sur Rafah", indique le communiqué de la Maison Blanche, sans plus de précisions. Les États-Unis ont exprimé à plusieurs reprises leur opposition à une offensive israélienne de grande envergure si elle ne garantit pas la protection du million et plus de Palestiniens qui y sont réfugiés. Israël affirme pouvoir évacuer et soigner ces civils en toute sécurité, mais Washington ne semble pas convaincu.

L'administration Biden propose d'autres solutions que l'invasion de Rafah, notamment le renforcement de la frontière entre Gaza et l'Égypte et des opérations plus ciblées contre les dirigeants du Hamas. Les dirigeants israéliens ont déclaré que les quatre bataillons opérationnels du Hamas dans la ville devaient être démantelés afin que le groupe terroriste ne puisse plus menacer le pays. Lors de cet appel, M. Biden a "réaffirmé son message à l'occasion de Yom Hashoah, la journée de commémoration de la Shoah". "Les deux dirigeants ont discuté de l'engagement commun d'Israël et des États-Unis à se souvenir des six millions de Juifs qui ont été systématiquement ciblés et assassinés, l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité, et à agir avec force contre l'antisémitisme et toutes les formes de violence alimentées par la haine", indique le communiqué de la Maison-Blanche. Le bureau de M. Netanyahou, qui ne publie pas de déclarations sur chaque appel du Premier ministre, n'a pas pu fournir de compte rendu dans l'immédiat.