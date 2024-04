Judée-Samarie : Benzi Gopstein, allié de Ben Gvir , sanctionné par les États-Unis

Benzi Gopstein, proche allié du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, a été visé par la troisième série de sanctions imposées par l'administration Biden, qui visent à réprimer la violence de certains résidents juifs en Judée-Samarie.

M. Gopstein est le fondateur et le chef du groupe Lehava, "une organisation dont les membres se sont livrés à des violences déstabilisatrices en Cisjordanie", déclare le département d'État américain dans un communiqué. "Sous la direction de Gopstein, Lehava et ses membres ont été impliqués dans des actes ou des menaces de violence à l'encontre de Palestiniens, ciblant souvent des zones sensibles ou volatiles". Il a tenté de se lancer dans une carrière politique en 2019, obtenant une place de choix au sein du parti Otzma Yehudit de Ben Gvir avant d'être disqualifié par la Cour suprême en raison de son passé d'incitation au racisme. Même s'il n'est pas député, il a été régulièrement vu accompagner Ben Gvir lors des réunions de la Knesset au cours des dernières années. Parallèlement, le département du Trésor a désigné deux entités - le Mount Hebron Fund et Shlom Asiraich - pour leur rôle dans l'organisation de campagnes de collecte de fonds au nom de Yinon Levi et David Chai Chasdai, deux "extrémistes" désignés par les États-Unis qui se sont livrés à des "activités violentes visant des Palestiniens et des militants pacifistes israéliens" en Judée-Samarie. Les deux organisations ont également été sanctionnées par l'Union européenne. Les campagnes de collecte de fonds ont généré l'équivalent de 170 000 dollars pour Levi et Chasdai, selon le département du Trésor. En conséquence des sanctions, tous les biens et intérêts américains appartenant à Gopstein, au Mount Hebron Fund et à Shlom Asiraich ont été bloqués. En outre, toutes les entités appartenant aux personnes sanctionnées sont bloquées. Les Américains ou les personnes résidant aux États-Unis qui effectuent des transactions financières avec les personnes désignées ou qui leur font des dons s'exposent eux-mêmes à des sanctions. Des interdictions de visa américain sont également imposées aux résidents extrémistes qui ont été sanctionnés. "Nous sommes profondément préoccupés par l'escalade de la violence en Cisjordanie ces derniers jours et appelons Israël à prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir les attaques des colons extrémistes violents et à demander des comptes aux responsables. Les États-Unis n'hésiteront pas à prendre des mesures supplémentaires pour promouvoir la responsabilité si nécessaire", a ajouté le département d'État.