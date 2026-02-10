Judée-Samarie : Paris condamne fermement les mesures israéliennes

La France a vivement condamné, ce mardi, les récentes décisions du gouvernement israélien visant à étendre le contrôle d’Israël sur la Judée-Samarie, en particulier dans les zones A et B. Dans un communiqué officiel, le porte-parole du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères estime que ces mesures "contreviennent au droit international" et constituent une remise en cause "dangereuse" des accords d’Oslo ainsi que du Protocole d’Hébron.

Selon Paris, ces décisions s’inscrivent dans une dynamique préoccupante, renforcée par l’approbation du projet E1 et la publication d’appels d’offres associés. L’ensemble de ces initiatives contribuerait, selon la diplomatie française, à faire avancer une logique d’annexion de la Judée-Samarie, représentant une menace grave pour la solution à deux États.

La France souligne que ces annonces interviennent à un moment particulièrement sensible, alors que la communauté internationale concentre ses efforts sur la mise en œuvre de la deuxième phase du plan de paix à Gaza. Dans ce contexte, Paris estime que les décisions israéliennes fragilisent les initiatives diplomatiques en cours et risquent d’alimenter de nouvelles tensions sur le terrain.

Le ministère français appelle les autorités israéliennes à revenir immédiatement sur ces mesures et réaffirme son opposition « ferme et constante » à toute forme d’annexion, qu’elle soit directe ou progressive. Paris rappelle que le respect du droit international demeure un socle indispensable à toute perspective de règlement durable du conflit israélo-palestinien.

Enfin, la France affirme qu’elle restera pleinement engagée en faveur d’une paix juste et durable au Proche-Orient, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et aux principes énoncés dans la Déclaration de New York. Pour les autorités françaises, seule une solution politique négociée, fondée sur la coexistence de deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité, peut garantir la stabilité de la région.