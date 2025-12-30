Kabylie–Israël : Ferhat Mehenni salue la reconnaissance du Somaliland dans une lettre adressée à Benjamin Netanyahou

Le président du Gouvernement kabyle en exil, Ferhat Mehenni, a adressé une lettre officielle au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, dans laquelle il développe une analyse politique et historique autour de la reconnaissance par Israël de la République du Somaliland. Une décision qu’il qualifie d’« acte majeur » en faveur de la liberté et de la légitimité des peuples.

Dans cette correspondance, le président de l’Gouvernement kabyle en exil (Anavad) salue un choix qu’il juge courageux et lucide, estimant qu’il participe à la correction des déséquilibres issus des processus de décolonisation du XXᵉ siècle. Selon lui, ces derniers ont trop souvent consacré des constructions étatiques déconnectées des réalités historiques, culturelles et nationales des peuples concernés. La reconnaissance du Somaliland est ainsi présentée comme un signal fort en faveur de trajectoires d’émancipation fondées sur la stabilité, la responsabilité politique et le rejet de la violence.

Ferhat Mehenni établit un parallèle explicite avec la Kabylie, qui a proclamé son indépendance le 14 décembre 2025. Il inscrit cet acte fondateur dans la même logique de respect du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, affirmant que la démarche kabyle vise la paix, la légitimité internationale et la construction d’un État responsable. Il rappelle également l’estime ancienne et constante du peuple kabyle à l’égard d’Israël.

Dans sa réflexion, le dirigeant kabyle soutient que la reconnaissance de nouvelles réalités nationales fondées sur la légitimité démocratique peut constituer un facteur de stabilisation régionale. Il avance qu’une reconnaissance future de l’indépendance de la Kabylie contribuerait à renforcer la paix, la sécurité et l’équilibre stratégique en Méditerranée, où Israël joue, selon lui, un rôle central.

Par cette lettre, Ferhat Mehenni inscrit clairement la question kabyle dans le cadre du droit international contemporain et des dynamiques actuelles de reconnaissance des peuples aspirant à la souveraineté, en l’adossant à des précédents politiques assumés et à une vision de long terme fondée sur la stabilité et la légitimité.