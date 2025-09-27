"Kiev a reçu un système antiaérien Patriot d’Israël" (Zelensky)

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a révélé samedi qu’un système de défense antiaérienne Patriot en provenance d’Israël est opérationnel sur le sol ukrainien depuis un mois. Cette annonce marque une évolution significative dans le soutien militaire apporté à Kiev, alors que le pays continue de subir des frappes massives de missiles russes visant ses infrastructures énergétiques et ses grandes villes.

« Un système israélien (Patriot) fonctionne en Ukraine, cela fait un mois qu’il fonctionne », a affirmé Zelensky lors d’une conférence de presse à Kiev. Il n’a pas précisé si ce système avait été acquis par l’Ukraine ou fourni à titre gracieux par Israël. Il a toutefois indiqué que deux batteries supplémentaires devaient être livrées à l’automne, sans donner plus de détails.

Les Patriot, systèmes de fabrication américaine, sont parmi les plus avancés au monde pour intercepter missiles balistiques et avions de combat. Leur déploiement est jugé crucial pour renforcer la défense aérienne ukrainienne, alors que Moscou intensifie ses attaques dans la perspective de l’hiver. Jusqu’à présent, seuls les États-Unis, l’Allemagne et les Pays-Bas avaient confirmé avoir livré de tels systèmes à Kiev.

L’implication israélienne, longtemps restée floue en raison de la volonté de Jérusalem de ménager ses relations avec Moscou, pourrait donc susciter de vives réactions au Kremlin, qui accuse déjà les alliés occidentaux d’« escalade » dans le conflit. Avec cette annonce, Zelensky espère envoyer un signal fort : l’Ukraine consolide son bouclier aérien et obtient un soutien militaire de plus en plus large face à la Russie.