L'accord sur Gaza salué dans le monde entier : Trump proposé pour le Nobel de la paix

L'annonce mercredi soir de l'accord historique pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages a suscité une vague de réactions enthousiastes à travers le monde. Les dirigeants internationaux ont salué le rôle central du président américain Donald Trump dans cette percée diplomatique.

Une reconnaissance internationale unanime

Le président argentin Javier Milei s'est distingué en annonçant qu'il soutiendrait la candidature de Trump au prix Nobel de la paix. "Tout autre dirigeant avec de tels accomplissements l'aurait reçu depuis longtemps", a-t-il déclaré, qualifiant l'accord d'"historique".

L'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a exprimé sa fierté de servir sous l'administration Trump. "Beaucoup aiment la paix et défilent pour elle, mais rares sont ceux qui la créent concrètement", a-t-il souligné, ajoutant que Trump mérite "une récompense qui vient d'en haut" plutôt qu'un simple prix Nobel.

Les appels à une mise en œuvre rapide

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a salué l'accord tout en appelant toutes les parties à "respecter pleinement les termes de l'accord". Il a souligné la nécessité d'une libération digne des otages, d'un cessez-le-feu permanent et d'une aide humanitaire sans entraves vers Gaza.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a décrit ce moment comme "un soulagement profond ressenti dans le monde entier", insistant sur la nécessité d'une mise en œuvre complète et immédiate de l'accord, accompagnée de la levée de toutes les restrictions sur l'aide humanitaire.

Une mobilisation diplomatique saluée

Les dirigeants mondiaux ont unanimement salué les efforts diplomatiques du Qatar, de l'Égypte et de la Turquie qui ont servi de médiateurs dans ces négociations complexes. Le Premier ministre canadien et sa ministre des Affaires étrangères ont exprimé leur "soulagement" à l'idée que les otages seront enfin réunis avec leurs familles après deux années de captivité.

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères a quant à lui qualifié l'accord de "tournant historique potentiel pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient", tandis que l'ambassadeur allemand en Israël s'est dit "plein d'énergie pour œuvrer à la paix, à la reconstruction et à la guérison".