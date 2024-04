L’administration Biden fait pression pour parvenir à un accord entre l’Arabie saoudite et Israël (média)

L'administration américaine fait pression et continue de promouvoir la possibilité d'un accord de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, a rapporté jeudi soir le Wall Street Journal.

Selon le quotidien, l'administration Biden n'est prête à recevoir qu'une « promesse verbale » du Premier ministre Benjamin Netanyahou d'entamer de nouvelles négociations sur la création d'un État palestinien. Il a également été rapporté que la Maison Blanche proposerait à Riyad des relations de défense plus formelles avec Washington, une assistance pour l'achat d'énergie nucléaire civile et un nouvel effort en faveur d'un État palestinien - un ensemble de mesures qui semblent être les dernières étapes de négociation. De hauts responsables américains soutiennent que les efforts de nombreux pays pour abattre samedi des missiles et des drones iraniens devraient faire comprendre à Israël que sa sécurité contre les menaces de Téhéran peut être renforcée par une intégration plus étroite avec l’Arabie saoudite.

Pour le président Biden, cette décision audacieuse offre la possibilité d’une percée diplomatique majeure au milieu d’une année d’élection présidentielle, une avancée qui étendrait les accords d'Abraham conclus par son adversaire républicain, Donald Trump, pendant son mandat. Les accords ont conduit à la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc.