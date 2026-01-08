L'administration Trump annonce le retrait des Etats-Unis de 66 organisations internationales

Le président américain Donald Trump a suspendu le soutien des États-Unis à 66 organisations internationales, dont 31 entités de l'ONU, au motif qu'elles promeuvent des "programmes progressistes" ou "agissent à l'encontre des intérêts nationaux américains".

Le secrétaire d'État Marco Rubio a qualifié ces institutions de "gaspilleuses, inefficaces et nuisibles", soulignant l'opposition de l'administration aux initiatives en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI) ainsi qu'aux campagnes pour "l'égalité des sexes". « Nous n'allons plus gaspiller notre sang, notre sueur et nos ressources dans des institutions qui n'apportent aucune valeur ajoutée et qui menacent même la souveraineté américaine », a-t-il déclaré.

Parmi les organisations visées figure le Bureau de la Représentante spéciale chargée de la question des violences sexuelles en conflit, qui a confirmé les crimes sexuels du Hamas après le 7 octobre, ainsi que le Bureau pour les enfants et les conflits armés, à l'origine des discussions sur l'inscription de Tsahal sur la "liste noire" de l'ONU.

Les États-Unis ont également cessé de financer le Fonds "L'éducation ne peut attendre", qui devait jouer un rôle clé dans la réhabilitation du système éducatif à Gaza, ainsi que le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), dont les Palestiniens sont d'importants bénéficiaires. Washington a également quitté la Commission économique pour l'Asie occidentale (CESAO), chargée de publier des rapports sur "l'occupation israélienne".

Selon certains analystes, le retrait du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF) et du Registre des armes classiques des Nations Unies (UNROCA) pourrait nuire à la coordination internationale en matière de prévention du financement du terrorisme et compromettre la pression sur l'Iran pour qu'il révèle ses transferts d'armes.

Cette décision s'inscrit dans une série d'initiatives similaires, notamment la fermeture de l'USAID et la suspension du soutien à l'OMS, à l'UNRWA, au Conseil des droits de l'homme et à l'UNESCO. Le retrait de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques porte également un coup à l'Accord de Paris.

Le Département d'État a indiqué que d'autres organisations pourraient être visées ultérieurement.