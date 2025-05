L'administration Trump croit à un accord nucléaire avec l'Iran dès la semaine prochaine

Des responsables de l'administration Trump ont déclaré jeudi à CNN qu'un nouvel accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran pourrait être signé dès la semaine prochaine, lors du prochain cycle de pourparlers prévu au Moyen-Orient. Mercredi soir, Trump a révélé avoir eu une conversation téléphonique avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou au cours de laquelle il lui a dit qu'il "ne convenait pas d'attaquer l'Iran", tout en précisant que la situation "pouvait changer à tout moment, même lors d'un appel téléphonique". Ces déclarations ont été faites lors d'une conférence de presse où Trump s'est exprimé sur la menace nucléaire iranienne et les négociations en cours avec Téhéran.

À la question d'un journaliste sur l'avertissement donné à Netanyahou concernant une frappe contre l'Iran, Trump a répondu : "Je ne mentirai pas, je l'ai fait. Ce n'est pas un avertissement. Nous avons un très bon dialogue. Si nous signons un accord, cela sauvera la vie de beaucoup de personnes." Le New York Times a rapporté mercredi que Netanyahou avait menacé de perturber les pourparlers nucléaires avec l'Iran en frappant ses installations d'enrichissement, selon des responsables officiels impliqués dans le dossier. Le bureau du Premier ministre israélien a qualifié ces informations de "fake news".

Selon le Times, ce différend sur "la meilleure façon de s'assurer que l'Iran ne puisse pas produire d'armes nucléaires" a conduit à un appel téléphonique tendu entre Trump et Netanyahou et à une série de réunions ces derniers jours entre hauts responsables américains et israéliens. Le chef du Mossad David Barnea et le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer se sont récemment entretenus avec Steve Witkoff et le directeur de la CIA à la Maison Blanche.