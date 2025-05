L'administration Trump envisage de déplacer un million de Palestiniens vers la Libye (média)

Selon NBC News, l'administration Trump travaillerait sur un plan visant à relocaliser définitivement jusqu'à un million de Palestiniens de la bande de Gaza vers la Libye. Ce projet serait à un stade suffisamment avancé pour avoir déjà fait l'objet de discussions avec les dirigeants libyens.

D'après cinq sources informées du dossier, Washington proposerait en échange du relogement des Palestiniens de débloquer des milliards de dollars de fonds libyens gelés par les États-Unis depuis plus d'une décennie. Israël aurait été tenu informé de ces discussions, bien qu'aucun accord définitif n'ait encore été conclu.

Le département d'État américain a démenti ces informations après la publication de l'article, les qualifiant de "fausses" et affirmant qu'un tel plan "n'a pas été discuté et n'a aucun sens" compte tenu de la situation sur le terrain.

Basem Naim, haut responsable du Hamas, a déclaré que le groupe ignorait l'existence de telles discussions. "Les Palestiniens sont très enracinés dans leur patrie, fortement attachés à elle et sont prêts à se battre jusqu'au bout pour défendre leur terre", a-t-il souligné. La Libye, pays instable déchiré par des factions politiques rivales depuis la chute de Mouammar Kadhafi il y a près de 14 ans, peine déjà à subvenir aux besoins de sa population actuelle. Le pays est actuellement divisé entre deux gouvernements qui s'affrontent violemment pour le contrôle du territoire.

Pour inciter les Palestiniens à quitter Gaza volontairement, l'administration envisagerait de leur offrir des logements gratuits et même une allocation. Les modalités de transport – par air, terre ou mer – seraient toutes à l'étude, bien que chacune présente d'énormes défis logistiques et financiers. Ce plan s'inscrit dans la vision de Donald Trump pour Gaza après la guerre, qu'il souhaite reconstruire comme "la Riviera du Moyen-Orient". Le président américain avait déclaré en février que les Palestiniens de Gaza devraient être relogés ailleurs de façon permanente : "Vous ne pouvez pas vivre à Gaza maintenant, et je pense que nous avons besoin d'un autre endroit."

L'administration Trump aurait également envisagé la Syrie comme destination potentielle pour les Palestiniens de Gaza, alors que Washington a récemment fait des pas vers la normalisation des relations avec Damas sous son nouveau dirigeant Ahmad al-Sharaa.

Cette initiative, qui avait surpris certains hauts responsables américains lors de son annonce initiale, a été critiquée par les alliés arabes des États-Unis et des législateurs des deux partis.