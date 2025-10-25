L'Afghanistan et Pakistan se retrouvent en Turquie pour consolider leur trêve

L’Afghanistan et le Pakistan reprennent samedi leurs discussions à Ankara, dans l’espoir de stabiliser leur frontière commune et de rendre durable la trêve conclue au Qatar la semaine dernière. Cette rencontre intervient après de violents affrontements qui ont fait des dizaines de morts, civils et militaires, dans une région déjà marquée par des années de tensions.

La confrontation avait éclaté à la suite d’explosions à Kaboul que les talibans avaient attribuées au Pakistan, déclenchant une offensive de représailles à la frontière. En réaction, Islamabad avait promis une “réponse musclée” et mené des frappes de précision sur des cibles situées en territoire afghan.

La trêve obtenue grâce à la médiation du Qatar doit maintenant être formalisée en Turquie, où les délégations doivent définir les mécanismes de coopération sécuritaire entre les deux pays. L’objectif : éviter de nouvelles escalades et mettre en place un échange d’informations sur les groupes armés transfrontaliers.

Kaboul, représenté par le ministre adjoint de l’Intérieur Haji Najib, réclame le respect de son intégrité territoriale, tandis qu’Islamabad exige que les talibans afghans agissent contre le TTP, leur branche pakistanaise.

Selon l’analyste Ibrahim Bahiss (International Crisis Group), Ankara doit jouer un rôle clé pour instaurer un dialogue de sécurité structuré, mais « rien ne garantit que ces mécanismes techniques régleront les causes profondes du conflit ».