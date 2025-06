L'AIEA accuse officiellement l'Iran de violer ses obligations nucléaires

Le conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a officiellement déclaré que l'Iran viole ses obligations de surveillance nucléaire, marquant la première résolution de ce type depuis vingt ans. La décision, adoptée lors d'une session fermée à Vienne, accuse Téhéran d'échecs répétés dans sa coopération avec l'agence depuis 2019. La résolution, portée par les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, a été approuvée par 19 pays, avec seulement 3 oppositions (Russie, Chine et Burkina Faso) et 11 abstentions. Parmi les soutiens figurent notamment le Canada, l'Australie, le Japon, l'Italie, l'Espagne et le Maroc.

Le texte dénonce l'incapacité de l'Iran à "fournir des réponses concernant les matières nucléaires sur des sites non déclarés" et constitue une violation de l'accord signé avec l'agence. Il appelle Téhéran à répondre "sans délai" aux questions ouvertes sur les traces radioactives découvertes dans des installations nucléaires secrètes. La riposte iranienne a été immédiate. Téhéran a qualifié la décision de "politique et dénuée de base technique ou juridique" via sa télévision d'État. L'Iran a annoncé des mesures de rétorsion : lancement d'un nouveau site d'enrichissement dans une zone sécurisée et remplacement des centrifugeuses de première génération du site de Fordow par "des centrifugeuses avancées de sixième génération".

Parallèlement, les tensions militaires s'intensifient. Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que son peuple "ne permettra pas à l'ennemi d'attaquer ne serait-ce qu'un centimètre de son territoire". Le commandant des Gardiens de la révolution, Hossein Salami, a averti : "Nos prochaines réponses ne ressembleront pas aux deux opérations de la 'Vraie Promesse' et seront plus puissantes et destructrices."

Un responsable iranien a confié à Reuters qu'un pays "ami" de la région avait alerté Téhéran sur une possible attaque israélienne, qualifiant les récents développements de "guerre psychologique" visant à influencer les négociations nucléaires prévues dimanche à Oman.