L'AIEA exhorte à une mise en œuvre rapide de l'accord avec l'Iran sur les inspections nucléaires

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a appelé lundi à Vienne à appliquer « sans délai » l'accord conclu avec l'Iran pour la reprise des inspections de ses sites nucléaires. À l'ouverture de la 69e assemblée générale de l'organisation onusienne, M. Grossi a souligné que cette étape serait « un bon signe démontrant que des accords et des ententes sont possibles ».

L'Iran avait suspendu sa coopération avec l'AIEA après les attaques menées en juin par Israël puis par les États-Unis contre ses installations nucléaires, militaires et résidentielles. Depuis, des discussions ont eu lieu pour restaurer la confiance. « Il nous incombe maintenant, ensemble, de mettre en œuvre cet accord et d'avancer », a déclaré Rafael Grossi.

En réponse, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami, a rappelé que le parlement iranien avait voté une loi interdisant toute coopération avec l'agence après ces attaques, mais a précisé que l'Iran ne se retirait pas du Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP). « L'Iran reste partie au traité », a affirmé M. Eslami, tout en insistant sur la nécessité de « nouveaux ajustements » pour assurer la sécurité de ses installations et de son personnel. Il a appelé à une « nouvelle définition » des modalités de coopération, tenant compte des préoccupations sécuritaires de son pays.

Ces déclarations surviennent dans un contexte de fortes tensions régionales, alors que la communauté internationale s'inquiète d'une possible escalade autour du programme nucléaire iranien.